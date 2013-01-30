Сделать плагин приема платжей через LiqPay

$50
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Нужно сделать плагин для приема платежей через систему LiqPay для компонента civiCRM, работающей на Joomla.

11 лет назад
vlaroman
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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