Нужно сделать авторизацию для открытой WiFi точки доступа по типу того, как это есть в кафе, аэропортах, отелях. Подключившемуся пользователю нужно показать рекламу и запросить авторизацию по телефону, соцсети или имейлу, а после дать доступ в ...