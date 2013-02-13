Нужно сделать авторизацию для открытой WiFi точки доступа по типу того, как это есть в кафе, аэропортах, отелях. Подключившемуся пользователю нужно показать рекламу и запросить авторизацию по телефону, соцсети или имейлу, а после дать доступ в ...
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно сверстать научный журнал страниц на 60-80 формата А4. Пример предыдущего номера - http://issuu.com/uasp/docs/ujp-2012-02 Срок - до пятницы, 26.04.2013 Оплата - 400 грн.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт11 лет назад
На постоянную работу требуется переводчик текстов медицинской тематики. Постоянный объем работы 3-5 страниц в день, 5 дней в неделю. Оплата 20 грн за страницу (1800 знаков с пробелами). Требования к кандидату: профессионализм, ответственность, исполнительность, пунктуальность. Кандидат будет отобран на ...Переводы8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать плагин для приема платежей через систему LiqPay для компонента civiCRM, работающей на Joomla.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад