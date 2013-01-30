Разработка или внедрение web-crm системы сервиса

Основное направление компании — разработка и поддержка онлайн-игр. Требования к кандидатам: - Опыт разработки от 3х лет - Хорошее знание PHP + MySQL - Javascript (Jquery, Ajax) - CSS + HTML - Аккуратность и следование ...
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Здравствуйте!
Нужна команда или разработчик для разработки или адаптации собственной CRM системы под наши нужды: прием заказов операторами, учет заказов, учет финансов, учет сотрудников(сервис-инженеры с сдельной оплатой, операторы с сдельной зарплатой) с высчетом зарплаты внутри системы, рассылка заказов(e-mail,sms), статистика по заказам, права доступа и т.д.
Предложения просьба давать только тем, у кого был опыт ,соотв. и сразу ориентиры по сроку и цене
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