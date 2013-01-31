Php + js программист

Купила модуль Нужно будет его переделать под меня.(дэмо тут http://ocdmarketplace.ffct.cc/) 1. Товары выставляются на определённое время, но не более месяца, после чего дезактивируются. А пользователю высылается письмо что его товар деактивирован. 2.Письмо пользователю отправляется на мыло ...
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