Изменить модуль опенкарта

Требуется грамотный специалист для постоянной работы над множеством проектов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Купила модуль
Нужно будет его переделать под меня.(дэмо тут http://ocdmarketplace.ffct.cc/)
1. Товары выставляются на определённое время, но не более месяца, после чего дезактивируются. А пользователю высылается письмо что его товар деактивирован.
2.Письмо пользователю отправляется на мыло с указанием ид товара.Но с эмейла хозяина магазина.Надо что бы отправлялось с того эмейла, который приходит в письме.
3.Форма добавления товара, нужно что бы сначала выбирали категорию, и лиш после этого можно было выбрать субкатегорию.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен веб-модуль в котором мы будем оперировать 3-мя галереями в одном окне, и при этом не должно быть перезагрузки всей страницы, при переключении с одной галереи на другую и сброса на дефолтные установки. Графику мы ...Закрыт11 лет назад
- $50
Нужно сделать плагин для приема платежей через систему LiqPay для компонента civiCRM, работающей на Joomla.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется человек для настройки и доработки сайта на китайском мульти-магазинном движке B2BBuilder. В дальнейшем – полное сопровождение проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт: http://wenner.ru 1. Логин - настоящий тел. номер (сотового тел.) 2. Пароль высылается системой на сотовый телефон. 3. Необходимо как то проверять действующий ли номер телефона или нет. 4. При смене номера телефона меняется логин на соответствующий (первая смена ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужна команда или разработчик для разработки или адаптации собственной CRM системы под наши нужды: прием заказов операторами, учет заказов, учет финансов, учет сотрудников(сервис-инженеры с сдельной оплатой, операторы с сдельной зарплатой) с высчетом зарплаты внутри ...Закрыт11 лет назад
Добрый вечер. Создал форму обратной связи на сервисе pForm, но вот где прописать в коде, что бы отправка шла мне на емайл, понять не могу. Кто возьмется? Пишите стоимость пожалуйста. Файл с формой скину ...Закрыт11 лет назад
- $250
Требуется программист для проекта. Есть готовая верстка и ТЗ. ТЗ и верстка в приложении. Для связи пишите в ЛС или отвечайте на проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо реализовать fronend веб-сервиса используя фреймворк Bootstrap. Имеется подробное ТЗ, разработан интерактивный пототип системы, имеется готовый шаблон сайта. Буду рассматривать только исполнителей с положительными отзывами.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад