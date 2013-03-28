Изменить модуль опенкарта

Купила модуль

Нужно будет его переделать под меня.(дэмо тут http://ocdmarketplace.ffct.cc/)

1. Товары выставляются на определённое время, но не более месяца, после чего дезактивируются. А пользователю высылается письмо что его товар деактивирован.

2.Письмо пользователю отправляется на мыло с указанием ид товара.Но с эмейла хозяина магазина.Надо что бы отправлялось с того эмейла, который приходит в письме.

3.Форма добавления товара, нужно что бы сначала выбирали категорию, и лиш после этого можно было выбрать субкатегорию.