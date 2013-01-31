Конструктор тортов, печенек

Здравствуй, фрилансер.

Делаем сейчас сайт для кондитерской и хотим там сделать развлекуху - конструктор тортов и печенья из базовых элементов.

Пример конструктора - http://www.sugarplumstudio.com/cake_constructor/index.htm (нужен такой только лучше).

Пример тортов и печенья - http://www.peggyporschen.com и http://www.biscuiteers.com .

Дизайн необходим красивый (уровень как на указанных сайтах кондитерских).

Интересует цена вопроса.

Дальнейшее общение с тем, кто обозначит разбег цены.