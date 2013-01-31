Интерфейс для заполнения базы данных

Есть сайт laguitarra.ru Сайт давно работает на какой-то версии shop-script. Кое какие фильтры к нему были дописаны. Последнее время сайт уже дважды заражался вирусами. Решили, что значит есть где-то какие-то дыры. Чтобы не перелопачивать весь код движка или гигабайтный лог ...