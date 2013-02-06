Изменить скрипт интернет-магазина

Веб-программированиеЗавершен2 заявки122 просмотра
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Сайт на Jommla. Установлен готовый компонент, который нужно "причесать". Добавить поля для вывода информации в карточке товара; изменить фильтры подбора; формат писем, которые сайт отправляет пользователям (кодировка).

11 лет назад
iliya2008
Илья 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Yster
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Приятно работать с профессионалом своего дела. Выполнение поставленных задач практически в онлайне, что говорит о том, что предметом Сергей владеет отлично. Впредь планирую обращаться только к нему. Категорически рекомендую к сотрудничеству!
Хорошо поработали. Хорошо сформулированная задача, своевременная оплата.
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