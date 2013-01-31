Починить регистрацию на форуме phpbb

Одинфрилансер ставил мне защиту от спама на форумеа потом был тут заблокирован (связи с ним нет)

спама на форуме нет но не возможно зарегестрироваться

Вечно выпадает красная надпись "Введённое значение слишком мало"

Прошу помочь восстановить регистрацию на форуме

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