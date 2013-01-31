Починить регистрацию на форуме phpbb

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Веб-программированиеЗавершен3 заявки145 просмотров
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Одинфрилансер ставил мне защиту от спама на форумеа потом был тут заблокирован (связи с ним нет)

спама на форуме нет но не возможно зарегестрироваться

Вечно выпадает красная надпись "Введённое значение слишком мало"

Прошу помочь восстановить регистрацию на форуме

форум phpbb последнее обновление

PHP
11 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Yuka_kr
Темнюк 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Спасибо Юрию за качественно выполненую работу Самое главное быстро и то что мне было нужно Рекомендую для сотрудничества
Рекомендую. Приятно было работать вместе.
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