Исправления и новые функции на сайте (Битрикс)

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Нужно сделать ряд исправлений на сайте и реализовать новые функции: платные объявления, биллинг, отзывы и т.п. Прошу обращаться только при наличии положительных отзывов.

11 лет назад
Raneono
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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