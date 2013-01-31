Исправления и новые функции на сайте (Битрикс)

Чат между клиентом и менеджером. Есть готовое андроид приложение его необходимо связать с серверной частью. В чате кроме текстовых сообщений будут передаватся еще и файлы. Сейчас интересесует механизм взаимодейсвия, тз по запросу. Ответ пишите в ...
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