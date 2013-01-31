Переделать добавление новостей в DLE

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки276 просмотров
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Ищу относительно ответственного программиста для выполнения нижеследующих задач:

Добавление новостей со стороны юзера

- Сделать кнопку "Отправить" недоступной после нажатия на 30 секунд

- При вставке картинки по умолчанию выравнивание пусть будет по центру, а не Слева (в форме, в выпадающем списке, изменить дефолтное значение)

- Вместо названий фото, в окошке загрузки файлов, будем выводить уменьшенные копии картинок, размером 250Х250. С тем же функционалом, что и есть сейчас. После отправки новости, превьюшки сразу удаляем.

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- Процесс загрузки фото нужно сделать таким же, как и в комментариях (ajax, без перезагрузки). Скопировать и перетащить, включая дизайн.

- На странице "добавление новости" имеются формы – Заголовок, Приветствие, Краткая и Полная версии. Задача – убрать Краткую – она останется только у администратора в редакторе, и снять требования движка по ее обязательному заполнению.

Со стороны редактора, т.е. в админке

- При открытии администратором новости для редактирования, из всех прикрепленных изображений, делаем превьюшки 225х200. Скругляем у каждой края. Выводим их над статьей. Далее нужно сделать такую хитрую штуку: при клике на превью, администратор вводит alt изображения, и оно вставляется в форму точно так же, как если бы это производилось ручками. И имею в виду отсупы и т.п. Т.е. смотрите, как это выводится в анонсах, и делайте так же. Неиспользованные картинки удаляем, используемые – "прикрепляем" к новости.

- Почему-то не сохраняются абзацы в одном из полей – нужно пофиксить.

- снять требования движка по ее обязательному заполнению

Все превью, кроме пригодившихся при редактировании, храним в какой-то отдельной папке.

11 лет назад
Jack_U
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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