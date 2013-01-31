Срочное задание для разработчиков под MOODLE

Одинфрилансер ставил мне защиту от спама на форумеа потом был тут заблокирован (связи с ним нет) спама на форуме нет но не возможно зарегестрироваться Вечно выпадает красная надпись "Введённое значение слишком мало" Прошу помочь восстановить регистрацию на форуме форум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется разработчики под мудл (MOODLE)
Работа состоит из 2 этапов, первый этап нужно срочно исправление багов. (Нужно сделать сегодня максимум желательно все). цена 250$
Нужны только специалисты в данной системе.
Далее требуется на постоянную основу удаленно программист зарплата 1500 – 2000$. Данный этап будет обсуждаться с кандидатом отдельно.
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