Срочное задание для разработчиков под MOODLE

$250
Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Срочно требуется разработчики под мудл (MOODLE)

Работа состоит из 2 этапов, первый этап нужно срочно исправление багов. (Нужно сделать сегодня максимум желательно все). цена 250$

Нужны только специалисты в данной системе.

Далее требуется на постоянную основу удаленно программист зарплата 1500 – 2000$. Данный этап будет обсуждаться с кандидатом отдельно.

11 лет назад
CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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