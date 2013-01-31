Срочно требуется приложение для социальных сетей

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День добрый!

Интересует разработка приложений для соц сетей

Меня интересуют Ваше портфолио по данной области и стоимость реализованных работ.

Перед Вами 2 задачи, описанные ниже. Проект срочный.

1. есть кадровое агентство, оно хочет сделать приложения для фб – через которое можно просматривать вакансии и отправлять резюме (в целом – все довольно просто)

2. Второй заказчик хочет приложение для вк, через которое можно дарить различные подарки, после чего приложение добавляет подарок на аватар (если человек его принял, или выдает картинку аватара с добавленным подарком для последующего сохранения)

11 лет назад
Senjors
Артем 
43 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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