Срочно требуется приложение для социальных сетей

Здравствуйте! Требуется программист на доработку сайта и выполнение текущих задач. Сейчас стоят такие задачи: - установить отзывы на сайт - внедрить акцию на сайт (по коду) - внедрить сбор e-mail - добавить подразделы в раздел ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый!
Интересует разработка приложений для соц сетей
Меня интересуют Ваше портфолио по данной области и стоимость реализованных работ.
Перед Вами 2 задачи, описанные ниже. Проект срочный.
1. есть кадровое агентство, оно хочет сделать приложения для фб – через которое можно просматривать вакансии и отправлять резюме (в целом – все довольно просто)
2. Второй заказчик хочет приложение для вк, через которое можно дарить различные подарки, после чего приложение добавляет подарок на аватар (если человек его принял, или выдает картинку аватара с добавленным подарком для последующего сохранения)
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