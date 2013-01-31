Сделать шаблон wordpress

День добрый! Интересует разработка приложений для соц сетей Меня интересуют Ваше портфолио по данной области и стоимость реализованных работ. Перед Вами 2 задачи, описанные ниже. Проект срочный. 1. есть кадровое агентство, оно хочет сделать приложения ...