Консультация по внутреннему SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок174 просмотра

День добрый,

нужна консультация по внутреннему Сео для нового магазина:

- подобрать слова по тематике

- рассказать что указывать в тайтле и пр.

14 лет назад
alat
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$35
1 день
Игорь проконсультировал по всем обозначенным в проекте вопросам и даже гораздо больше, что приятно. Очень полезное и информативное сотрудничество. Буду воплощать рекоммендации в жизнь и точно обращусь еще не раз.
С оплатой проблем не возникало

Заявки фрилансеров

MarketingExpert
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад