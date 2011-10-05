Работа на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки497 просмотров

Добрый день.

Необходима работа форумпостеров для промышленной отрасли.

Рассмотрим всех! Указывайте свои цены.

Ответственный подход к делу, пунктуальность и исполнительность.

РАБОТА НЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ!

14 лет назад
melofd
Денис 
52 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Провести внутреннюю SEO оптимизацию

    $500

    Провести внутреннюю SEO оптимизацию книжного интернет-магазина Описание: 1. Необходимо грамотно составить семантическое ядро, провести технические доработки. Страницы под продвижение в пс выбраны, но необходима доработка контента и его дальнейшая оптимизация. ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Продвижение и вывод в ТОП!

    Ключи: посуточная аренда в киеве квартира сутки киев аренда квартир посуточно аренда квартиры посуточно аренда посуточно аренда посуточно в киеве аренда посуточно ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднять тИЦ сайта

    Нужно поднять тИЦ сайта http://www.voenkomat.com.ua По этому сайту ничего особенного в направлении продвижения не делалось, так как ресурс не коммерческий и прибыли не приносит, сайтом занимаются энтузиасты. Пишите, сроки, ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форум на сайте

    $500

    Требуется поддержка форума, открытие новых веток на форуме и так далие сайт находится по адресу www.assistantgroup.ru . О нюансах прошу писать мне на почьту. Возможна предоплата. Пишите [email protected] или на почьту которая указана на сайте

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвинуть сайт в яндексе

    Продвинуть сайт по словам Дробилка, гранулятор, шредер, экструдер ну и сопутствующие купить продажа. Интересует топ-10 только в яндексе регион Беларусь Сколько это будет стоить и сроки? ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание семантического ядра

    Нужно составить семантическое ядро для сайта который предоставляет образовательные услуги. Так же нужно подобрать ключевые фразы для яндекс.директа. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад