Поднять тИЦ сайта

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Закрыт4 заявки138 просмотров

Нужно поднять тИЦ сайта http://www.voenkomat.com.ua

По этому сайту ничего особенного в направлении продвижения не делалось, так как ресурс не коммерческий и прибыли не приносит, сайтом занимаются энтузиасты.

Пишите, сроки, результат поднятия (какой будет тИЦ), цену.

14 лет назад
zhurik
49 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

KniFe2007
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$100
90 дней

Заявки фрилансеров

KniFe2007
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад