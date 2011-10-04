необходимо поднять тиц сайта и pr с нуля и с ненуля (ТИЦ 10)
Поднять тИЦ сайта
Нужно поднять тИЦ сайта http://www.voenkomat.com.ua
По этому сайту ничего особенного в направлении продвижения не делалось, так как ресурс не коммерческий и прибыли не приносит, сайтом занимаются энтузиасты.
Пишите, сроки, результат поднятия (какой будет тИЦ), цену.
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