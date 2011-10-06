Продвижение в социальных сетях

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки116 просмотров

Требуются профессионалы для продвижения в VK, FB, Twitter, Одноклассники. бюджет – 10 т.р. в месяц для каждой сети.

17-40 лет, студенты, абитуриенты, тематика – получение высшего, 2го высшего образования.

Геотаргетинг – Москва и МО.

Что можете предложить?

14 лет назад
Haskey
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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