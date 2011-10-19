Консультация по внутренней оптимизации сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок205 просмотров

Описание: Проблемный сайт (попадает под фильтры). Необходим полный анализ и решение ситуации - в письменном виде "без воды"!

Бюджет: 100 у.е.

Способ оплаты: эпс

Приём заявок от фрилансеров

14 лет назад
invendor
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад
$100
3 дня
Мы продолжаем работу с Владиславом , как основной специалист в SEO. Компания довольна проделанной работой Владислава.Радует как качество , так и время затраченное на реализацию наших потребностей. Отлично вникает в суть проблемы и рассматривает её с разных сторон.Будем рады сотрудничать с Владиславом в дальнейшем. Наши рекомендации вам!
Понравилось работать с Алексеем, четкие и понятные требования, конструктивный подход к сотрудничеству. Рекомендую всем как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад

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