Требуется раскрутить приложение Вконтакте

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки173 просмотра

Доброго времени суток! Требуется раскрутить приложение Вконтакте.

Нужны живые юзеры (боты, спам и другие чёрные делишки не подходят- проверять буду)

Желаемый объём от 100000 до 300000 инстальников.

Срок выполнения 2-3 недели максимум.

Убедительная просьба: просто Выполню и только цену не писать, требуется кратко описать откуда траф будет.

Спасибо

14 лет назад
monstrons
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров