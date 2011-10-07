Раскрутить сайт

Есть сайт http://rivirs.net

Нужно его раскрутить

Не нужны: повышение ТИЦ, посещаемость, нужно привлечь к сотрудничеству

новостные сайты и сайты со своим контентом. Мне кажется лучше всего как-то

оповестить о проекте: через форумы, соц. сети или ещё как-то.

Ваши предложения.