Раскрутить сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок188 просмотров

Есть сайт http://rivirs.net

Нужно его раскрутить

Не нужны: повышение ТИЦ, посещаемость, нужно привлечь к сотрудничеству

новостные сайты и сайты со своим контентом. Мне кажется лучше всего как-то

оповестить о проекте: через форумы, соц. сети или ещё как-то.

Ваши предложения.

14 лет назад
akimov
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров