Комплексное продвижение сайта и поддержка

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен13 заявок254 просмотра

Киносайт, рецензии, фото и видео материалы. Посещаемость на данный момент 3000-4000 уников в сутки. Домену более двух лет. Требуется аудит ресурса, анализ внутренних и внешних факторов, список задач, поддержка уник. контента. Хочется добавить порядка 100 нч и сч запросов и вывести их в топ-10 гугл, яндекс, маил. Также необходимо поднять посещаемость ресурса минимум до 6000 уников. Интересуют только белые методики.

В мои контактные данные не писать! Я сам отбиру того кого посчитаю нужным.

14 лет назад
Tracer_Long
Олег 
31 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад
$2300
90 дней
Выражаю свою благодарность Владиславу за высокий профессионализм и качественное исполнения взятых на себя обязательств по ведению проекта, выводу сайта на обусловленные позиции в поисковой системе Google, наращиванию целевой аудитории. Буду продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sidnev-co
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
23 отзыва(-5)
14 лет назад