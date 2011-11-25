Комплексное продвижение сайта и поддержка

Киносайт, рецензии, фото и видео материалы. Посещаемость на данный момент 3000-4000 уников в сутки. Домену более двух лет. Требуется аудит ресурса, анализ внутренних и внешних факторов, список задач, поддержка уник. контента. Хочется добавить порядка 100 нч и сч запросов и вывести их в топ-10 гугл, яндекс, маил. Также необходимо поднять посещаемость ресурса минимум до 6000 уников. Интересуют только белые методики.

В мои контактные данные не писать! Я сам отбиру того кого посчитаю нужным.