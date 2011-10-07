Поднять ТИЦ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки153 просмотра

Сайт 2007 года, сейчас Тиц 10, Яндекс.Каталог (сайт найден в Художественное фото),

Нужно поднять Тиц на 40 - 200 с гарантией. Оплата по факту либо СБС.

Ваши предложения и стоимость

14 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
45 дней

Заявки фрилансеров

manower
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад