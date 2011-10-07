Киносайт, рецензии, фото и видео материалы. Посещаемость на данный момент 3000-4000 уников в сутки. Домену более двух лет. Требуется аудит ресурса, анализ внутренних и внешних факторов, список задач, поддержка уник. контента. Хочется добавить порядка 100 ...
Нужно поднять сайт на запрос " Кирпич Харьков"
Нужно поднять сайт http://stroyelement.ucoz.ua в поисковых машинах гугла и яндекса. на запрос: "Кирпич Харьков".
Нужно на 1-2 место в Яндексе и на 1 место в Гугле .
Сейчас: 6 поз. Яндекс.. 2 поз Гугл.
Элемент Копирайтинга с вашей стороны приветствуется.
Предлагайте варианты.
Оплата по факту выполнения. Возможны ещё работы по поднятию других позиций.
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