Нужно поднять сайт на запрос " Кирпич Харьков"

Нужно поднять сайт http://stroyelement.ucoz.ua в поисковых машинах гугла и яндекса. на запрос: "Кирпич Харьков".

Нужно на 1-2 место в Яндексе и на 1 место в Гугле .

Сейчас: 6 поз. Яндекс.. 2 поз Гугл.

Элемент Копирайтинга с вашей стороны приветствуется.

Предлагайте варианты.

Оплата по факту выполнения. Возможны ещё работы по поднятию других позиций.