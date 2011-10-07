Дело обстаит так. в Кратце нада задавить фирму в интернете которая нас подставила... Вообщем у нас фирма, которую опракинула одна фирма из Индии, прислали испорченный товар который вскоре встал нам в большие деньги, необхадимо их ...
Раскрутка сайта
Добрый день уважаемые программисты!
Совсем недавно был создан замечательный интернет-магазин детских игрушек "Белый Аист"
Но вот не задача, если вы попробуете найти этот магазин через яндекс, то увидите его только на 133 месте. Естественно меня это не устраивает. Благодаря невиданным силам и яндекс.директу магазин ежедневно посещают около 100 уникальных человек. Это естественно не приносит мне миллионные обороты в месяц (а уж очень хочется, поверьте)
Хочу: например как сайт "заботливый папа" выскакивать по запросам типа: "vtech обучающий глобус" да еще и что бы мои шикарные цены тоже сразу все видели!)
Подскажите:
Сколько мне будет это стоить (Прошу сразу учесть что как сказано выше мой магазин не делает миллионные обороты ежемесячно)
Какими методами это добивается?
Сколько времени может все это занять?
Если сайт будет переезжать на другой движок, то все усилия напрасны до переезда?
Сколько стоит перевести сайт с джумлы на 1с битрикс? По времени? дизайн останется? Какие проблемы будут?
P.S. http://beliyaist.ru "Белый Аист" - Интернет Магазин Детских Игрушек. Выгодные Цены, Удобная Доставка, Все для Вас!
Белый Аист там, где начинается жизнь.
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