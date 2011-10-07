Подготовить сайт к продвижению

Есть готовый сайт со всеми статьями. Необходимо подготовить его к продвижению:

- окончательно определиться с ключевыми словами;

- в этом ключе внести необходимые коррективы в текст (все тексты уникальны писаны и проверены для нас);

- провести аудит сайта и т.д.

В общим подготовить его к "выходу в свет".

По результатам работы предоставить отчет.

ПС. Сайту меньше месяца, тексты неопубликованные в сети.