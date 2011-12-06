Раскрутка статей и сайта в гугле.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок283 просмотра

Дело обстаит так. в Кратце нада задавить фирму в интернете которая нас подставила... Вообщем у нас фирма, которую опракинула одна фирма из Индии, прислали испорченный товар который вскоре встал нам в большие деньги, необхадимо их уничтожить в интернете, нужно выставить статитьи про их фирму в распространеные ходовые публичные сайты, например как facebook, livejournal, twitter. И чтобы человек который набирал в google название товара фирмы то первыми в списках поиска появлялись ссылки на facebook например где будут висеть наши разгромные статьи о их продукци.. а также мы ходим создать сайт который будет напичкан информацией всех ведуший фирм связанных с нашим делом, и там также будут статьи про одну фирму которая нам нагадила так сказать...и этот сайт необхадимо будет поднять в гугле на первые места...Сайт мы сами заполним, его необхадимо будет пропиарить и вывести на первые места в google. Более подробно кто заинтересуется и кто реально сможет это сделать пишите мне в ПМ. Работа от 2 до 3 месяцев примерно.

14 лет назад
bdula12
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

KniFe2007
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад
$400
90 дней
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KniFe2007
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов(-1)
14 лет назад

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