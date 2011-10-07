Подбор ключевых слов, консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок159 просмотров

Требуется подготовить создаваемый (полностью переделываемый) сайт к поисковому продвижению, чтобы потом не требовалось серьёзных переработок. Конкретнее:

- Подобрать ключевые слова;

- Дать рекомендации по формированию оптимальной структуры сайта. Лучше всего, посредством голосового общения.

В наличии набор необходимых разделов, стартовый контент, предполагаемая структура сайта.

14 лет назад
Sarger
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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