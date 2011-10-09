Нужно продвинуть сайт в поисковиках (сайт коллективных покупок).
Перенос кампании из Яндекс.Директ в Adwords
Есть компания в ЯД. Всего 548 объявлений.
Их нужно грамотно перенести в Adwords.
Т.е. на основе выгруженного из ЯД xls-файла с компанией подготовить файл CSV для редактора AdWords.
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