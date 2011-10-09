Перенос кампании из Яндекс.Директ в Adwords

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Закрыт2 заявки140 просмотров

Есть компания в ЯД. Всего 548 объявлений.

Их нужно грамотно перенести в Adwords.

Т.е. на основе выгруженного из ЯД xls-файла с компанией подготовить файл CSV для редактора AdWords.

Google Ads
14 лет назад
aarkhipov
Андрей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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