Нужна консультация по статейному маркетингу.

Есть сайт посвященный коллекционным моделям. Хотелось бы увеличить целевой трафик за счет размещения статей с вечными ссылками на сайтах схожей тематики. Если с тем откуда брать уникальный контент все более менее понятно, то с поиском мест размещения - что делать не представляю.