Консультация по работе в sape и наращиванию ТИЦ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Здравствуйте.

Необходима консультация по закупке ссылок на sape.ru и наращивания ТиЦ для собственных сайтов.

- Отбор качественных доноров в системе

- Составление проекта на примере конкретных сайтов / нюансы настройки фильтров

- Экономное продвижение для повышения ТиЦ на 20-30

Предпочтение фрилансерам с опытом работы и отзывами.

Спасибо.

14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров