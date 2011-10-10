Необходимо грамотно(!) настроить кампанию на Я.Директе для продвижения информационного продукта-видео-курса по обучению покупкам на зарубежных площадках (eBay, amazon.com). В курсе рассматриваются все аспекты от регистрации, до покупки товара для перепродажи в России. ...
Консультация по работе в sape и наращиванию ТИЦ
Здравствуйте.
Необходима консультация по закупке ссылок на sape.ru и наращивания ТиЦ для собственных сайтов.
- Отбор качественных доноров в системе
- Составление проекта на примере конкретных сайтов / нюансы настройки фильтров
- Экономное продвижение для повышения ТиЦ на 20-30
Предпочтение фрилансерам с опытом работы и отзывами.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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