Сео-оптимизация для магазина подарков

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок285 просмотров

http://nahodka.com.ua/

Оптимизация страниц, оценка вхождения ключевых слов, написание тайтлов и метатегов

А также контент объемом 2000 знаков на каждую из перечисленных страниц, контент должен быть оптимизирован под ключи. Всего 29 страниц

Тексты должны быть не только заточены под сео, но еще и интересные, с юмором

Стоимость и сроки предлагайте

14 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров