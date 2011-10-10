Сео-оптимизация для магазина подарков

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Оптимизация страниц, оценка вхождения ключевых слов, написание тайтлов и метатегов

А также контент объемом 2000 знаков на каждую из перечисленных страниц, контент должен быть оптимизирован под ключи. Всего 29 страниц

Тексты должны быть не только заточены под сео, но еще и интересные, с юмором

Стоимость и сроки предлагайте