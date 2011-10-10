Ведение рекламной кампании

Требуется на постоянную работу удаленный менеджер по рекламе для ведения рекламной кампании сайта в разных (более 10) системах контекстной рекламы. Под ведением рекламной кампании понимается создание необходимых информеров и тизеров, анализ эффективности, анализ статистики сайта и источников трафика, подключение новых систем контекстной рекламы и отключение неэффективных, коммуникация с менеджерами систем контекстной рекламы при необходимости, консультации по оптимизации сайта и тому подобное. Раскрутка в поисковых системах в обязанности не входит. График свободный. Опыт обязателен. Сотрудничество только на долгосрочной основе.

Возможна еженедельная оплата. Желательна привязка зарплаты к ежемесячному рекламному бюджету (но не обязательно).

Рассмотрим все ваши предложения.