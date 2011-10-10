Нужно продвинуть сайт humorial.ru

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок217 просмотров

Здравствуйте.

Нужно продвинуть мой сайт humorial.ru

Интересует максимальный трафик из поисковиков при фиксированном бюджете. То есть чтобы цена привлечения одно посетителя бала минимальна.

Бюджет 20 000р. в месяц.

Запросы я пока не выбирал.

Интересует продвижение по запросам "свежие шутки", "новые шутки", "читать свежие шутки", "свежие приколы онлайн" и т.д.

(до сих пор пытался сам раскручивать сайт по запросам, связанным со сценариями праздников, но это оказались не целевые люди, поэтому от этой стратегии продвижения решил уходить)

Скажите, сколько посетителей в месяц из поисковиков можно прогнозировать за указанный бюджет и по каким фразам будет идти продвижение?

И какие будут сроки вывода сайта в топ?

14 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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