Нужно продвинуть сайт humorial.ru

Здравствуйте.

Нужно продвинуть мой сайт humorial.ru

Интересует максимальный трафик из поисковиков при фиксированном бюджете. То есть чтобы цена привлечения одно посетителя бала минимальна.

Бюджет 20 000р. в месяц.

Запросы я пока не выбирал.

Интересует продвижение по запросам "свежие шутки", "новые шутки", "читать свежие шутки", "свежие приколы онлайн" и т.д.

(до сих пор пытался сам раскручивать сайт по запросам, связанным со сценариями праздников, но это оказались не целевые люди, поэтому от этой стратегии продвижения решил уходить)

Скажите, сколько посетителей в месяц из поисковиков можно прогнозировать за указанный бюджет и по каким фразам будет идти продвижение?

И какие будут сроки вывода сайта в топ?