Продвижение группы в социальных сетях

Здравствуйте! нужно продвинуть группу в социальной сети "Вконтакте" интересуют цены и методы продвижения.

1.боты(не живые участники) цена за 1000 вступивших?

2.живые участники цена за 1000 приглашений и встпупивших в группу(приглашение по критериям: город,пол)

пишите сразу цену,так как исполнителя выберу по меньшей цене из предложеных! работы будет много группу надо будет довести до 350-400 тыс человек!