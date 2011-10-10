Здравствуйте. Нужно продвинуть мой сайт humorial.ru Интересует максимальный трафик из поисковиков при фиксированном бюджете. То есть чтобы цена привлечения одно посетителя бала минимальна. Бюджет 20 000р. ...
Продвижение группы в социальных сетях
Здравствуйте! нужно продвинуть группу в социальной сети "Вконтакте" интересуют цены и методы продвижения.
1.боты(не живые участники) цена за 1000 вступивших?
2.живые участники цена за 1000 приглашений и встпупивших в группу(приглашение по критериям: город,пол)
пишите сразу цену,так как исполнителя выберу по меньшей цене из предложеных! работы будет много группу надо будет довести до 350-400 тыс человек!
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