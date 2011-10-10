Нужно изменит dns для перенесенных доменов на новый хостинг и удалить сайт со старого хостинга после корректного переноса на новый
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, нужно набрать живых людей(не ботов) в тематическую группу в одноклассниках для продвижения offline магазина, важные критерии будут, город(место жительства), женский пол, возраст от16 до 60 лет. одноклассники ввели ограничение на приглашения в группу 10 ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, в скрипте shopcms есть функция "дополнительные категории" с помощью нее по идеи можно добовлять один товар в разные категории, на деле происходит все так: добовляю товар - отмечаю в этой функции дополнительные категории ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Нужно исправить следующую ошибку: при разрешение экрана 1024 на 600 отоброжается половина сайта на весь экран, приходится задействовать полосу прокрутки (внизу) для просмотра всего сайта, нужно что бы отоброжалось коректно полностью во весь экран, ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, сайт на системе shopcms www.gerashop.ru сверстан не лучшим образом, ищу грамотного верстальщика, который без Т3 сможет выявить все ошибки и исправить(подогнать под все популярные браузеры и разрешения экранов), мне нужен полностью готовый вариант в ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте , нужно написать две статьи со 100% уникальностью(будет проверятся ) на темы "Подарок девушке" и "Подарок подруге" 3$-1000 зн,желательно управиться до понедельника(21.11) Текст 5000-6000 символов. Текст должен быть разбит на 3-4 части. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
На главную страницу интернет магазина бижутерии и аксессуаров нужно написать текст, что то вроде презентации магазина клиентам!ГЛАВНОЕ условие - УНИКАЛЬНОСТЬ текста, не рерайт, на ключевых словах зацикливаться не нужно будет, важно написать легкую,понятную и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, есть интернет магазин нужно подготовить сайт с нуля полностью для путешествий по интернету,ключевые слова будут примерно такие " бижутерия,интернет магазин бижутерии,бижутерия купить,интернет магазин бижутерии и акссесуаров, и тд" пишите ваши цены,сроки работы.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! нужно продвинуть группу в социальной сети "Вконтакте" интересуют цены и методы продвижения. 1.боты(не живые участники) цена за 1000 вступивших? 2.живые участники цена за 1000 приглашений и встпупивших в группу(приглашение ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Здраствуйте, нужен стильный и оригинальный дизайн для интернет магазина бижутерии и акссесуаров. сайт работает на движке ShopCMS 3.1.2 (домен,хостинг все есть,нужен только дизайн и верстка) необходимо организовать уровень работы ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад