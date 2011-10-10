Очень рад что обратился именно к Тане,нужная тематика дизайна сайта была впоймана с первого раза,на любой даже самый глупый вопрос был дан развернутый и понятный ответ,работать с этим человеком очень легко и приятно,без сомнений буду обращаться теперь только к этому дизайнеру =)