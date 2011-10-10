Sadius

Герман Sadius

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Продвинуть группу в соц. сети Одноклассники

    Здравствуйте, нужно набрать живых людей(не ботов) в тематическую группу в одноклассниках для продвижения offline магазина, важные критерии будут, город(место жительства), женский пол, возраст от16 до 60 лет. одноклассники ввели ограничение на приглашения в группу 10 ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить ошибку в скрипте shopcms

    Здравствуйте, в скрипте shopcms есть функция "дополнительные категории" с помощью нее по идеи можно добовлять один товар в разные категории, на деле происходит все так: добовляю товар - отмечаю в этой функции дополнительные категории ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить ошибку при разрешении экрана 1024

    Здравствуйте! Нужно исправить следующую ошибку: при разрешение экрана 1024 на 600 отоброжается половина сайта на весь экран, приходится задействовать полосу прокрутки (внизу) для просмотра всего сайта, нужно что бы отоброжалось коректно полностью во весь экран, ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать ошибки или переверстать сайт

    Здравствуйте, сайт на системе shopcms www.gerashop.ru сверстан не лучшим образом, ищу грамотного верстальщика, который без Т3 сможет выявить все ошибки и исправить(подогнать под все популярные браузеры и разрешения экранов), мне нужен полностью готовый вариант в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать две статьи для интернет-магазина

    Здравствуйте , нужно написать две статьи со 100% уникальностью(будет проверятся ) на темы "Подарок девушке" и "Подарок подруге" 3$-1000 зн,желательно управиться до понедельника(21.11) Текст 5000-6000 символов. Текст должен быть разбит на 3-4 части. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью (описание) интернет-магазина

    На главную страницу интернет магазина бижутерии и аксессуаров нужно написать текст, что то вроде презентации магазина клиентам!ГЛАВНОЕ условие - УНИКАЛЬНОСТЬ текста, не рерайт, на ключевых словах зацикливаться не нужно будет, важно написать легкую,понятную и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта

    Здравствуйте, есть интернет магазин нужно подготовить сайт с нуля полностью для путешествий по интернету,ключевые слова будут примерно такие " бижутерия,интернет магазин бижутерии,бижутерия купить,интернет магазин бижутерии и акссесуаров, и тд" пишите ваши цены,сроки работы.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение группы в социальных сетях

    Здравствуйте! нужно продвинуть группу в социальной сети "Вконтакте" интересуют цены и методы продвижения. 1.боты(не живые участники) цена за 1000 вступивших? 2.живые участники цена за 1000 приглашений и встпупивших в группу(приглашение ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    $1000

    Здраствуйте, нужен стильный и оригинальный дизайн для интернет магазина бижутерии и акссесуаров. сайт работает на движке ShopCMS 3.1.2 (домен,хостинг все есть,нужен только дизайн и верстка) необходимо организовать уровень работы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Изменить dns для перенесенных доменов
Заказчик супер! Оплата моментально. Рекомендую!
Сергей хороший профессионал, знает свою работу, как человек очень надежный всегда доделывает работу до конца и по максимуму, постоянно онлайн и отвечает на все вопросы что немаловажно, рекомендую, могу дать личную рекомендацию по надобности, пишите в личку
Ответный отзыв
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Написать статью (описание) интернет-магазина
Только приятные чувства от сотрудничества. Герман вежливый и порядочный заказчик.
Очень хороший исполнитель, понравилось то что Марина не загружала вопросами, а сама определила какой текст подойдет сайту и раскроет его полноценные стороны и могу Вам сказать не прогадала, все на уровне, спасибо!
Ответный отзыв
tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Дизайн интернет магазина
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, своевременная оплата. К тому же тема проекта мне очень по душе, словом не работа, а удовольствие. Кроме всего прочего очень приятный в общении человек. Рекомендую.
Очень рад что обратился именно к Тане,нужная тематика дизайна сайта была впоймана с первого раза,на любой даже самый глупый вопрос был дан развернутый и понятный ответ,работать с этим человеком очень легко и приятно,без сомнений буду обращаться теперь только к этому дизайнеру =)
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