Написать статью (описание) интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен28 заявок330 просмотров

На главную страницу интернет магазина бижутерии и аксессуаров нужно написать текст, что то вроде презентации магазина клиентам!ГЛАВНОЕ условие - УНИКАЛЬНОСТЬ текста, не рерайт, на ключевых словах зацикливаться не нужно будет, важно написать легкую,понятную и интересную статью как говорится для людей, клиенты магазина девушки и женщины текст нужно писать под женскую аудиторию, текст будет проверяться по програмам на уникальность(не меньше 80%) приблизительный объем текста 2-4 к !!!пишите ваши предложения, цены ? Спасибо за внимание =)

адрес магазина: www.gerashop.ru

14 лет назад
Sadius
Герман 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$35
2 дня
Очень хороший исполнитель, понравилось то что Марина не загружала вопросами, а сама определила какой текст подойдет сайту и раскроет его полноценные стороны и могу Вам сказать не прогадала, все на уровне, спасибо!
Только приятные чувства от сотрудничества. Герман вежливый и порядочный заказчик.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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