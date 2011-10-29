Написать статью (описание) интернет-магазина

На главную страницу интернет магазина бижутерии и аксессуаров нужно написать текст, что то вроде презентации магазина клиентам!ГЛАВНОЕ условие - УНИКАЛЬНОСТЬ текста, не рерайт, на ключевых словах зацикливаться не нужно будет, важно написать легкую,понятную и интересную статью как говорится для людей, клиенты магазина девушки и женщины текст нужно писать под женскую аудиторию, текст будет проверяться по програмам на уникальность(не меньше 80%) приблизительный объем текста 2-4 к !!!пишите ваши предложения, цены ? Спасибо за внимание =)

адрес магазина: www.gerashop.ru