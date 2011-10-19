Рынок валют

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Мы ищем писателя, который напишет статьи для рассылки по форекс тематике.

Более подробная информация в личном письме.

Предпочтение отдается надежным контракторам, которые готовы выполнит задание в короткий срок (3-4 дня).

Нужен: опыт в написание контента для рассылки, быстрота, грамотность, готовность вносить поправки в текст.

Быть готов к тому, что у клиента займет 1-2 дня проверка текста.

14 лет назад
wanderer2011
Левон 
64 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$53
2 дня
TextProject
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$9
4 дня

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
TextProject
Анна 
41 год
14 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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