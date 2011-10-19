Рынок валют

Скоро открывается инвестиционный проект, нужно написать уникальные статьи, заточенные под мои ключевые слова. Вот список ключевых слов. Уникальность текста будет проверятся программой, если схожесть более 20%, оплачиваться не будет, требуются уникальный текст, а не копированный ...
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Мы ищем писателя, который напишет статьи для рассылки по форекс тематике.
Более подробная информация в личном письме.
Предпочтение отдается надежным контракторам, которые готовы выполнит задание в короткий срок (3-4 дня).
Нужен: опыт в написание контента для рассылки, быстрота, грамотность, готовность вносить поправки в текст.
Быть готов к тому, что у клиента займет 1-2 дня проверка текста.
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