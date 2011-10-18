Контент для сайта-магазина станков и инструмента

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт1 заявка209 просмотров

Сайту требуется:

- 20 новостей компании, каждая размером 700-800 знаков - копирайт. Платим по 20 рублей за новость;

- 40 статей в раздел "Грамотный выбор" (древообрабатывающего, металлообрабатывающего станка, ручного инструмента и т.п.) со ссылками на ассортимент компании, каждая статья размером 2 000 знаков с картинкой. Рерайт. Платим по 40 рублей за статью;

- 20-30 вопросов пользователей по ассортименту и грамотному выбору в раздел "ЧАВо" с ответами. Уникальный текст. Платим 15 рублей за вопрос-ответ;

- 500 описаний товаров (технические характеристики предоставим) с картинками. Рерайт (в итоге должно получиться уникальное, с точки зрения индексового бота, описание). Платим 15 рублей за 1 описание.

Ваши условия присылайте ТОЛЬКО на почту [email protected]

Обязательные требования:

Критерии для отбора копирайтеров:

- техническое образование, владение специальной терминологией и представлений в области промышленного оборудования и инструмента;

- опыт написания и рерайта статей на техническую тему (готовность выполнить тестовый рерайт в 2 абзаца будет считаться преимуществом);

- готовность работать быстро, с перспективой длительного сотрудничества (будут еще заказы).

Предложения от высокооплачиваемых специалистов рассматриваться на данном этапе проекта не будут!

Предложения, оставленные на сайте без дублирования на почту [email protected], рассматриваться не будут!

Признательна за понимание.

Написание статей
14 лет назад
kriptn
44 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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