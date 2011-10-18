Наполнение сайта новостями

Здравствуйте!

Нужен рерайтер, который наполнял бы сайт новостями - http://rivirs.net.

Каждый день, кроме выходных по 4-6 новости.

Новости будут не большими, так сказать ТОП-новости.

Оплата будет не за символы, а за одну новость.

Выберу исполнителя с наименьшей ценой предложения одной новости.

Пишите сразу цену.