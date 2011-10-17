Написать текст на сайт

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Закрыт11 заявок237 просмотров

Добрый день!

Для раздела "О блоге" на сайте ostorozhno-eda.ru требуется написать оригинальный, понятный, эффективный текст с одним ключевиком. Текст не должен нести поучительный смысл, а исполнен в легкой ироничной манере.

Знаков немного – 1 500. Подробное ТЗ будет предоставлено.

Исполнение – 24 часа с момента достижения договоренностей.

Оплата по факту, в идеале ЯД.

Жду Ваши предложения по цене.

14 лет назад
Inga_Suvorova
Инга 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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