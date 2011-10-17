Написать текст на сайт

нужно 40-50к забористого текста на развлекательную тематику. нужно уметь очень элегантно вписывать ключевики в зажигательное окружение — чтобы ваш грамотный СЕО-текст хотелось читать. да ещё и уложиться хотелось бы в $5/1k ...