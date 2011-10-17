Есть сайт который из маленького блога превратился в посещаемый и лидирующий по одной теме ресурс. В самом начале наполнение было некачественное, частично рерайт, частично копирайт, частично копипаст. В данный момент сайт посещают, ...
SEO-тексты по тематике MMORPG
Крупному игровому порталу нужны копирайтеры с опытом работы.
Возможна постоянная занятость на 1-2 года.
Оплата 50 руб за 1К + премии + бонусы.
ОСТАЛОСЬ 5 вакансий.
Обязательные требования:
1. Грамотность, умение излагать мысли
2. Навыки написания SEO-текстов
3. Опыт игры в многопользовательские ролевые онлайн-игры.
Внизу список игр, для которых требуются тексты.
Если вы не играли ни в одну из них, то будьте готовы к тому, что вам дополнительно придется знакомиться с особенностями незнакомой игры, изучать ее правила, собирать материалы по форумам и сообществам.
Задача:
Писать по 20 статей в неделю объемом 2 тысячи символов каждая.
По SEO-оптимизации у нас есть подробная методичка, нужно неукоснительно ей следовать.
Также каждую статью будет нужно побликовать на сайте, форматировать, добавлять изображения, ставить ссылки, прописывать метатеги.
Все эти работы входят в указанный размер оплаты.
Игры:
Pirates Of The Burning Sea
Star Wars: The Old Republic
RIFT
Jade Dynasty
Tera Online
Everquest 2
Atlantica Online
Silkroad
Warhammer Online
Age Of Conan
Cabal Online
GuildWars
Сфера
Granado Espada: Вызов Судьбы
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