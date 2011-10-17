SEO-тексты по тематике MMORPG

Крупному игровому порталу нужны копирайтеры с опытом работы.

Возможна постоянная занятость на 1-2 года.

Оплата 50 руб за 1К + премии + бонусы.

ОСТАЛОСЬ 5 вакансий.

Обязательные требования:

1. Грамотность, умение излагать мысли

2. Навыки написания SEO-текстов

3. Опыт игры в многопользовательские ролевые онлайн-игры.

Внизу список игр, для которых требуются тексты.

Если вы не играли ни в одну из них, то будьте готовы к тому, что вам дополнительно придется знакомиться с особенностями незнакомой игры, изучать ее правила, собирать материалы по форумам и сообществам.

Задача:

Писать по 20 статей в неделю объемом 2 тысячи символов каждая.

По SEO-оптимизации у нас есть подробная методичка, нужно неукоснительно ей следовать.

Также каждую статью будет нужно побликовать на сайте, форматировать, добавлять изображения, ставить ссылки, прописывать метатеги.

Все эти работы входят в указанный размер оплаты.

Игры:

Pirates Of The Burning Sea

Star Wars: The Old Republic

RIFT

Jade Dynasty

Tera Online

Everquest 2

Atlantica Online

Silkroad

Warhammer Online

Age Of Conan

Cabal Online

GuildWars

Сфера

Granado Espada: Вызов Судьбы