Необходимо написать несколько ( 10, затем более) статей с использованием указанных ключевых фраз. Статьи должны быть осмысленными, а ключевые фразы встречаться в тексте указанное число раз. Тема статей - партнерские программы, ...
Заполнить статьями сайт IT тематики
Есть сайт фирмы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Нужно его заполнить - текст на главной странице, содержащий описание всех услуг, статья о компании и порядка 15 статей, описывающих услуги фирмы. Статьи должны быть грамотно и компетентно написаны в деловом стиле, текста должно быть не много, но должно быть интересно, чтобы хотелось дочитать. К каждой статье должна быть картинка по тематике, но все картинки должны соответствовать стилю сайта.
Заявки фрилансеров
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