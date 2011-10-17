Заполнить статьями сайт IT тематики

Есть сайт фирмы по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. Нужно его заполнить - текст на главной странице, содержащий описание всех услуг, статья о компании и порядка 15 статей, описывающих услуги фирмы. Статьи должны быть грамотно и компетентно написаны в деловом стиле, текста должно быть не много, но должно быть интересно, чтобы хотелось дочитать. К каждой статье должна быть картинка по тематике, но все картинки должны соответствовать стилю сайта.