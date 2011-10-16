Тематика организация праздников и организация свадеб. нужно написать 30 статей. Название статей написаны, о чем они должны быть тоже. в каждую статью необходимо вставить 2-3 ключевых слова. 2000 символов каждая. Оплата 2000 wmr
Копирайтинг 9 статей строительной тематики
Здравствуйте господа фрилансеры
Необходимо написать 9 статей для сайта http://ceramicstroi.ru подробное ТЗ в прикрепленном файле (формат PDF)
Все 9 статей будут поручены одному копиратеру
Пишите свои цены за 1000 символов, не забываем указывать сроки, иначе не смогу принять заказ и оставить вам отзыв
Заявки фрилансеров
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