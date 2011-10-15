Тексты для сайта

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  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок288 просмотров

Добрый день!

Открылся новый сайт по поставкам перчаток рабочих.

Нужно написать описание о продукции и статьи на сайт.

Тексты должны быть уникальными, понятными, интересными и без ошибок, грамотно оформлены.

Оплата по статейная, т.е. за каждую статью вы получаете оговоренное вознаграждение.

Так же придумать текст для рассылки клиентам.

14 лет назад
limon800
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$4
1 день

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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