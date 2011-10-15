Тексты для сайта

Добрый день!

Открылся новый сайт по поставкам перчаток рабочих.

Нужно написать описание о продукции и статьи на сайт.

Тексты должны быть уникальными, понятными, интересными и без ошибок, грамотно оформлены.

Оплата по статейная, т.е. за каждую статью вы получаете оговоренное вознаграждение.

Так же придумать текст для рассылки клиентам.