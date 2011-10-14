Здравствуйте! На постоянной основе нужны авторы. Необходимо написание статей, (копирайтиг, рерайтинг), новостей по различным темам страхования. Та или иная статья должна будет достаточно глубоко раскрыть определенную тему. Соответственно знание рынка страхования и различных страховых ...
Пара статей в 1000 знаков
2 статьи по 1000 знаков. Примерные темы: авто из европы, эвакуация аварийных авто.
Заявки фрилансеров
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- $50
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