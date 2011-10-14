Рерайтинг 4-х статей про туризм! Работа не сложная с исходниками! Главные требования: уникальность по адвего не ниже 95%, читабельность, быть на связи. Оплата Веб Мани.
Необходимо ведение блога на партнерском сайте
Добавление новостей (5 в день)
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