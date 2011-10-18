Приватный проект для Крамов Золтан (ZoltanKramov)

Задача уведомить абонентов о удорожании услуги Безлимитная сеть (и предложить варианты действий для уменьшения расходов) которая изначально стоила 2 руб. сейчас начала стоить 5.5 руб.. и за одно предложить сменить тарифы кто на старых на ...