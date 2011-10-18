Приватный проект для Крамов Золтан (ZoltanKramov)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка130 просмотров

Необходимо выполнить рерайт рекламных статей общим объемом 35к

14 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$36
2 дня
Задание было выполнено в соответствии с моими требованиями и в срок. Рекомендую, как ответственного и грамотного копирайтера. Спасибо за отлично выполненную работу!
Вячеслав ставит конкретные цели и дает исчерпывающую информацию о задании, что очень облегчает сотрудничество. Оплата всегда своевременная, без задержек. Всем советую!

Заявки фрилансеров

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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