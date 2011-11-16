Описания люкс отелей на русском

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Завершен10 заявок292 просмотра

На туристический сайт люксового направления нужны описания отелей люкс класса на русском языке.

Язык - грамотный, изложение по сути, без витиеватости. Принцип перевернутой пирамиды, продающие моменты.

Описания стандартизированы, в среднем 3500 знаков без пробелов.

Опыт написания статей для веба - не менее 3 лет, знание русского - только в совершенстве.

Ждем ваших предложений с ценами.

Написание статей
14 лет назад
idealux
42 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$200
20 дней
Доволен сотрудничеством с Мариной. Все недочеты или коррекции, возникавшие в процессе работы, доработаны, выводы сделаны и в будущем применены. Рекомендую Марину как надежного и качественного исполнителя работы по написанию контента. Буду обращаться в будущем и сам.
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Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней
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Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
Natalya_07
Наталья 
42 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад