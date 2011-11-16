Нужен копирайтер для удаленной работы. Оплата 150 руб-1000 зн.
Описания люкс отелей на русском
На туристический сайт люксового направления нужны описания отелей люкс класса на русском языке.
Язык - грамотный, изложение по сути, без витиеватости. Принцип перевернутой пирамиды, продающие моменты.
Описания стандартизированы, в среднем 3500 знаков без пробелов.
Опыт написания статей для веба - не менее 3 лет, знание русского - только в совершенстве.
Ждем ваших предложений с ценами.
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