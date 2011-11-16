Описания люкс отелей на русском

Доволен сотрудничеством с Мариной. Все недочеты или коррекции, возникавшие в процессе работы, доработаны, выводы сделаны и в будущем применены. Рекомендую Марину как надежного и качественного исполнителя работы по написанию контента. Буду обращаться в будущем и сам.