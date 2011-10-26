Написание статей для сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне требуется копирайтер для написания статей на сайт. Работа включает в себя создание 5 статей в день на время проекта, который будет длиться примерно 2 недели.

О самой работе: нужны статьи по 1500 символов б/п с красиво и естественно вставленными в них ключами. Ключи, которые я дам (по два ключа на статью) должны вставляться по одному разу и в прямом вхождении. Сами статьи могут быть новостными, обзорными, познавательными, историческими и т.д. и т.п. Но обращаю внимание - ПИСАТЬ НАДО НЕ ПО ТЕМЕ КЛЮЧЕЙ, А ВСТАВЛЯТЬ КЛЮЧИ НАДО КРАСИВО, БЕЗ НАТЯЖЕК.

Оплата за статью в 1500 с б/п = 45 рублям на Яндекс.Деньги. У кого нет кошелька ЯД - не обращаться.

Жду предложений и заявок. С уважением, Ольга.