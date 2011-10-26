Написание статей для сайта

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Завершен7 заявок377 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне требуется копирайтер для написания статей на сайт. Работа включает в себя создание 5 статей в день на время проекта, который будет длиться примерно 2 недели.

О самой работе: нужны статьи по 1500 символов б/п с красиво и естественно вставленными в них ключами. Ключи, которые я дам (по два ключа на статью) должны вставляться по одному разу и в прямом вхождении. Сами статьи могут быть новостными, обзорными, познавательными, историческими и т.д. и т.п. Но обращаю внимание - ПИСАТЬ НАДО НЕ ПО ТЕМЕ КЛЮЧЕЙ, А ВСТАВЛЯТЬ КЛЮЧИ НАДО КРАСИВО, БЕЗ НАТЯЖЕК.

Оплата за статью в 1500 с б/п = 45 рублям на Яндекс.Деньги. У кого нет кошелька ЯД - не обращаться.

Жду предложений и заявок. С уважением, Ольга.

Написание статей
14 лет назад
DAMASKO
Ольга 
49 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sairse
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад
$1
14 дней
Оля очень серьезно подошла к выполнению моего проекта, в итоге - вовремя сданная работа и прекрасно написанные статьи. Буду всегда иметь в виду этого исполнителя и рекомендую его всем!
С Ольгой было очень приятно сотрудничать: всегда все хорошо и подробно объясняет, направляет, работу оплачивает своевременно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sairse
Ольга 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
14 лет назад

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